Análisis previo al partido contra el Valencia: ¿qué exige José Mourinho de su equipo?

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Análisis previo al partido contra el Valencia: ¿qué exige José Mourinho de su equipo?

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, analizó el rendimiento actual del equipo y dejó claro en qué aspectos deben trabajar los jugadores con urgencia.

Según informa el diario Marca, el experimentado técnico insistió en la necesidad de acabar con la falta de concentración en los primeros minutos y con la práctica de intentar remontadas complicadas después.

«Los errores de Santander no pueden repetirse»

José Mourinho enfatizó la importancia de controlar los partidos desde el primer minuto y no ceder la iniciativa al rival:

  • Ventaja inicial: «La mejor manera es tomar el control total del partido desde el principio y lograr la ventaja sin verse obligado a salvar el resultado después», declaró el técnico;

  • Lección de una experiencia negativa: Citó partidos anteriores como ejemplo: «Por ejemplo, la situación como en Santander: al llegar al descanso el marcador era de 0-3. Por supuesto, salvar el resultado parcial o totalmente es positivo desde el punto de vista de la voluntad colectiva, pero también tiene un lado negativo serio»;

  • La estabilidad exigida: «En tales situaciones, la confianza en tus fuerzas, jugadores fuertes en el banquillo, el espíritu de lucha del equipo y ser consciente de qué gran club representas es muy importante. Sin embargo, hay otro aspecto en el que debemos trabajar: debemos lograr mostrar un juego más estable e impecable desde el inicio de los encuentros».

Una prueba difícil en Mestalla: el partido contra el Valencia

La oportunidad para que los pupilos de Mourinho corrijan estas deficiencias llega muy pronto:

  • Fecha del partido importante: El «club blanco» disputará su próximo partido oficial de La Liga el 7 de noviembre fuera de casa contra el Valencia;

  • Presión a domicilio: El intenso choque en el estadio de Mestalla será una verdadera prueba para la atención y la preparación mental del Real al inicio del partido.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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