El arma absoluta contra el Congreso: ¿cómo utiliza el presidente de EE. UU. su derecho de veto?

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El arma absoluta contra el Congreso: ¿cómo utiliza el presidente de EE. UU. su derecho de veto?

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho una declaración contundente sobre las futuras relaciones políticas entre la Casa Blanca y el Congreso. Ha enfatizado que si los demócratas en el Congreso estadounidense no apoyan o ponen trabas a los proyectos de ley e iniciativas propuestos por la nueva administración, utilizará amplia y activamente su derecho de veto presidencial.

Esta señal contundente marca el inicio de un período de seria confrontación política y presión entre las ramas ejecutiva y legislativa del poder en Washington.

La posición de Trump: una advertencia firme y presión ilimitada

La declaración del presidente recién electo combina varios objetivos estratégicos:

  • Uso pleno de los poderes presidenciales: Trump ha dejado claro que utilizará todas las posibilidades otorgadas por la Constitución para romper cualquier resistencia de la oposición (los demócratas) a la implementación de su programa electoral y sus planes estratégicos;

  • Un ultimátum directo a los demócratas: La declaración es una señal seria para los demócratas en el órgano legislativo, demostrando que los intentos de crear obstáculos artificiales a las reformas importantes y decisiones políticas de la administración no quedarán sin respuesta.

El veto presidencial: ¿qué tan poderosa es esta arma?

En el sistema estatal de EE. UU., el derecho de veto del presidente es considerado la herramienta de influencia más poderosa contra el poder legislativo:

  • Poder constitucional: De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, el jefe de Estado tiene el derecho de devolver cualquier proyecto de ley aprobado por el Congreso y detener su entrada en vigor;

  • El problema de la mayoría de 2/3: Para romper (superar) el veto presidencial, se requieren al menos dos tercios (2/3) de los votos en ambas cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. En el contexto actual de equilibrio de fuerzas y polarización política, lograr tal cantidad de votos es una tarea casi imposible.

Según los analistas en Washington, esta advertencia agresiva y abierta de Trump presagia una lucha sin cuartel entre ambas partes sobre la legislación federal, los debates presupuestarios y las iniciativas políticas importantes en el futuro cercano.

Donald TrumpCongreso de EE. UU.Veto presidencialWashingtonEstados Unidos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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