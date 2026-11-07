¡Se registra un récord inusual de ocupación en un apartamento en China!

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¡Se registra un récord inusual de ocupación en un apartamento en China!

En China, una empresa inmobiliaria realizó un experimento inusual y estableció un récord único por la mayor cantidad de personas alojadas en un solo apartamento. Durante el experimento, 553 personas fueron acomodadas simultáneamente en una casa con una superficie total de 120 metros cuadrados.

Esta prueba inusual tuvo como objetivo demostrar cómo los participantes pueden organizarse en un espacio reducido. Para ello, cientos de personas se reunieron en un apartamento, tratando de aprovechar al máximo el espacio disponible.

Como resultado, 553 personas se reunieron en una casa de 120 metros cuadrados. Esta cifra creó una escena difícil de imaginar a primera vista. Se utilizó cada metro de espacio para que todos los participantes pudieran acomodarse.

Las imágenes del experimento también podrían despertar interés en las redes sociales. A muchos les sorprende cómo tantas personas pudieron caber en un espacio tan pequeño.

¿Cuántas personas más crees que podrían haber cabido en este apartamento de 120 metros cuadrados? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

ChinaInmobiliariaRécordExperimentoCuriosidades
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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