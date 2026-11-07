El Arsenal consolida su liderato con una victoria sufrida, mientras el Newcastle pierde puntos
En el marco de la 10.ª jornada de la Premier League, el Arsenal, líder solitario de la tabla, recibió en casa al Hull City y selló una importante victoria por la mínima de 1-0.
Aunque el encuentro fue complejo y tenso para los anfitriones, la calidad individual del capitán de los londinenses le dio al equipo tres puntos vitales.
La presión en el Emirates y el golpe decisivo de Martin Ødegaard
El partido en Londres transcurrió, como se esperaba, bajo la presión ofensiva absoluta de los «Gunners»:
La sólida defensa del Hull City: Los visitantes, que marchan en el puesto 13 de la tabla, resistieron durante más de 70 minutos los ataques constantes de los locales, manteniendo una defensa impecable;
La salvación en el minuto 73: Finalmente, en el minuto 73 de juego, el capitán del Arsenal, Martin Ødegaard encontró un hueco en la defensa rival y anotó con un disparo preciso — 1-0;
Liderato solitario: Tras esta victoria crucial, el Arsenal elevó su cuenta de puntos a 27 reafirmando su primer lugar en la tabla de la liga (el Hull City se mantiene en el puesto 13 con 11 puntos).
En otro punto de Londres: empate intenso entre Fulham y Newcastle
En otro enfrentamiento de la jornada, los equipos de Fulham y Newcastle firmaron las tablas:
Intercambio en los minutos finales: Los momentos clave del partido ocurrieron cerca del final. Jacob Murphy adelantó a los visitantes en el minuto 80, pero tres minutos después, en el 83, Rodrigo Muniz, quien entró desde el banquillo, igualó el marcador — 1-1;
Situación en la tabla: Tras este reñido empate, el Newcastle se sitúa en el puesto 11 con 12 puntos, mientras que el Fulham suma 10 puntos y ocupa la posición 15.
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