«Puede ganar 7 Balones de Oro»: Rashford compara a Lamine Yamal con Messi

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«Puede ganar 7 Balones de Oro»: Rashford compara a Lamine Yamal con Messi

El delantero del Manchester United Marcus Rashford elogió el talento fenomenal de su excompañero Lamine Yamal, con quien compartió equipo durante su cesión en el FC Barcelona la temporada pasada. El delantero inglés comparó a la joya catalana de 19 años con Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia.

Según el prestigioso diario español Mundo Deportivo , Rashford habló personalmente con Yamal antes de dejar Cataluña, expresando que no tiene dudas de que su potencial lo llevará a la cima del fútbol mundial.

«El mejor que he visto»: la confesión de Rashford

Marcus Rashford reveló que ha compartido campo con muchas estrellas mundiales, pero que el talento natural de Yamal está en otro nivel:

  • Un talento inigualable: «Antes de irme del FC Barcelona, le dije personalmente a Lamine Yamal: he jugado con muchos futbolistas talentosos, pero él está muy por encima de todos», afirmó Rashford;

  • El más cercano al nivel de Messi: El delantero destaca que nunca había visto a un jugador con tanto talento natural a esa edad: «De todos los jugadores que he seguido durante años, es el único que se acerca al nivel de Lionel Messi»;

  • Predicción de 7 Balones de Oro: «Creo ciegamente en este chico. Si con el tiempo gana 7 Balones de Oro, no me sorprendería en absoluto. Ya es parte de la élite», añadió la estrella inglesa.

El prodigio que asombró al mundo a los 19 años

El ascenso meteórico de Lamine Yamal hacia la élite mundial se confirma con los números:

  • Podio del Balón de Oro: Lamine Yamal logró un lugar entre los tres mejores jugadores del mundo en la votación del Balón de Oro 2025;

  • Un hito histórico a los 19 años: Según los expertos, llegar al podio del Balón de Oro a esta edad es un hecho sin precedentes en el fútbol moderno de las últimas décadas;

  • La experiencia catalana de Rashford: Cabe recordar que Marcus Rashford jugó cedido en el FC Barcelona durante la temporada 2024/25 antes de regresar alManchester United.

Esta declaración de Rashford ha reavivado el debate entre los expertos sobre si Lamine Yamal es realmente el único heredero capaz de ocupar el trono dejado por Messi y Ronaldo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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