El combate entre Dmitry Bivol y Callum Smith es anunciado oficialmente

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El combate entre Dmitry Bivol y Callum Smith es anunciado oficialmente

Uno de los enfrentamientos más esperados de finales de año en el mundo del boxeo profesional ha sido confirmado oficialmente. RCC Boxing la promotora ha anunciado que el 12 de diciembre se llevará a cabo una gran velada de boxeo profesional en Ekaterimburgo.

En el combate estelar de la noche, el campeón mundial unificado de peso semipesado (hasta 79,4 kg), el ruso Dmitry Bivol se enfrentará al experimentado aspirante británico Callum Smithen una defensa obligatoria de su cinturón de campeón.

Protagonistas del combate: Verdaderos grandes del boxeo mundial

Ambos púgiles cuentan con una vasta experiencia y títulos de alto nivel en el ring profesional:

  • Dmitry Bivol (25-1-0, 12 KO): El maestro ruso de los guantes de 35 años comenzó su carrera profesional en 2014. Tras coronarse campeón de peso semipesado por primera vez en 2017, Bivol unificó todos los cinturones prestigiosos hasta alcanzar el estatus de campeón mundial indiscutible;

  • Callum Smith (31-2-0, 22 KO): El noqueador británico de 36 años inició su trayectoria en 2015 y se convirtió en campeón mundial de peso supermediano (hasta 76,2 kg) en 2018. Compitiendo en el peso semipesado desde 2021, Smith es considerado uno de los principales aspirantes a los títulos mundiales en esta categoría.

¿Por qué es importante este combate?

Si bien este duelo supone un examen serio para Bivol en su camino por defender sus títulos, para el noqueador Callum Smith representa la oportunidad de conseguir la victoria más importante de su carrera:

  • Fecha y lugar del combate: 12 de diciembre, Ekaterimburgo;

  • Estatus: Defensa obligatoria del título de peso semipesado.

Se espera que los promotores brinden información detallada sobre el resto de la cartelera y la venta de entradas en los próximos días.

Dmitry BivolCallum SmithEkaterimburgoRCC BoxingBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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