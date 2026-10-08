¿Está en peligro el título WBO? El campeón mundial ruso Dmitry Bivol regresa al ring

Las largas negociaciones sobre el próximo combate del campeón mundial unificado de peso semipesado, Dmitry Bivol, han concluido con éxito. El reconocido boxeador británico Callum Smith, campeón interino de la WBO y aspirante obligatorio al cinturón absoluto, ha firmado todos los documentos oficiales del contrato de pelea.

Este enfrentamiento sin cuartel del boxeo profesional está programado para organizarse en Ekaterimburgo, Rusia.

«Negociaciones concluidas»: Declaración oficial de los organizadores

El director general de la promotora «RCC Boxing Promotions», German Titov, reveló todos los detalles sobre este combate por el título:

Acuerdo firmado: «Hoy hemos concluido unas negociaciones complejas y prolongadas con el equipo de Callum Smith. Todos los documentos necesarios para organizar el duelo contra Dmitry Bivol han sido firmados oficialmente», declaró Titov;

Fecha fijada: La fecha exacta del combate por el título está fijada para el 12 de diciembre ;

Confirmación de las organizaciones internacionales: Actualmente, se esperan las confirmaciones técnicas finales de la WBO, WBA, IBF y la prestigiosa organización «The Ring» para oficializar completamente el combate, tras lo cual se anunciará oficialmente la gran velada de boxeo.

La racha victoriosa de Bivol en Ekaterimburgo

Los espectáculos organizados por «RCC Boxing Promotions» no son ajenos a Dmitry Bivol. El maestro ruso de los guantes de cuero ha subido al ring dos veces bajo la bandera de esta promoción:

Prueba de 2021: En 2021, defendió con éxito su cinturón de la WBA en un difícil enfrentamiento contra Umar Salamov;

Triunfo en el «UGMK-Arena»: En 2026, peleando por primera vez en la magnífica arena de Ekaterimburgo, derrotó de manera convincente a Michael Eifert y retuvo sus cinturones de la WBA, IBF, IBO y «The Ring».

La amenaza del rival: El estatus obligatorio de Callum Smith

El británico de 36 años, Callum Smith, es considerado un ex campeón mundial de peso supermediano y, tras su paso a la división de peso semipesado, se ha convertido en el poseedor interino del cinturón de la WBO:

Golpe pesado y ventaja de altura: Smith es considerado uno de los noqueadores más peligrosos en esta categoría de peso y se espera que represente un serio desafío para la rápida defensa de Bivol;

El destino de los cinturones: Este enfrentamiento esperado el 12 de diciembre determinará el equilibrio principal en el camino hacia el título mundial absoluto de peso semipesado.

Este duelo, que tendrá lugar en diciembre en el centro de Ekaterimburgo, aspira a ser uno de los últimos grandes combates por el título más intensos del año.