Un habitante de EE. UU. gana 847 millones de dólares en el Powerball

El poseedor de un boleto vendido en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, ganó el premio mayor de 847 millones de dólares en la lotería Powerball. Este es el noveno premio más grande en la historia de la lotería, según un anuncio oficial de la Lotería de Nueva Jersey.

En el sorteo realizado el 4 de noviembre de 2026, el afortunado ganador acertó los seis números. El boleto premiado se vendió en un supermercado Wegmans ubicado en la ciudad de Montvale, condado de Bergen, Nueva Jersey.

El ganador tiene dos opciones para recibir el dinero: cobrar los 847 millones de dólares en 30 pagos durante 29 años, o recibir un pago único de 363,1 millones de dólares antes de impuestos.

Sin embargo, una parte del premio se destinará a impuestos. Según las reglas de la Lotería de Nueva Jersey, se retiene un 24 % para impuestos federales en premios superiores a 5 000 dólares, y un 8 % para impuestos estatales en premios superiores a 500 000 dólares. Estas son tasas de retención iniciales, y la obligación fiscal final se determinará mediante la declaración de impuestos del ganador.

La identidad del ganador no ha sido revelada. Según la legislación de Nueva Jersey, los ganadores de la lotería tienen derecho a mantener su nombre en el anonimato.

Antes de este premio, nadie había ganado el premio mayor durante 35 sorteos consecutivos del Powerball. El premio mayor anterior se registró el 12 de agosto de 2026 en Illinois, donde una persona ganó 1 040 millones de dólares, optando por recibir 450,5 millones de dólares en un solo pago y manteniendo su identidad en reserva.