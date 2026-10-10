EE. UU., Europa y Ucrania discutieron un plan para detener la guerra antes del invierno

Una reunión secreta celebrada en Miami, con la participación de representantes de EE. UU., Ucrania, países europeos y la OTAN, causó un gran revuelo en la escena política internacional. Reuters Según una fuente cercana al proceso de negociación citada por la agencia, en este encuentro de 6 horas se discutió la creación de una «nueva arquitectura de seguridad» que garantice una paz duradera entre Rusia y Europa.

La fuente señala que las partes también examinaron «algunas ideas» sobre el tema más delicado, las disputas territoriales, aunque los detalles permanecen confidenciales por ahora.

Los representantes de Trump y el plan para finalizar la guerra antes del invierno

En esta importante cumbre, celebrada el 9 de octubre, participaron políticos y diplomáticos de alto nivel:

Participantes de alto nivel: En las negociaciones participaron el enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff, el yerno del líder estadounidense Jared Kushner, así como funcionarios de Ucrania, países europeos líderes y la OTAN;

Objetivo de detener la guerra antes del invierno: Steve Witkoff informó que el tema principal de la agenda fue encontrar formas de detener el conflicto antes del inicio de la temporada invernal;

Problemas a gran escala: Además, se examinaron la preparación para la temporada de invierno, los corredores de exportación de granos, la reconstrucción de Ucrania tras la guerra y la concesión de garantías de seguridad a largo plazo por parte de EE. UU. y Europa;

Una propuesta única para Rusia: Según Reuters, los aliados tienen como objetivo desarrollar un plan único y concertado para resolver el conflicto en Ucrania en las próximas semanas y presentarlo directamente a Moscú. Las perspectivas de ingreso de Ucrania a la Unión Europea también formaron parte de la agenda.

Diálogo Putin-Trump: Ataques con drones y plazos de negociación

El mismo día de la cumbre de Miami, el 9 de octubre, se produjo una conversación telefónica entre los líderes de Rusia y EE. UU. Vladimir Putin y Donald Trump:

Declaración de Ushakov: El asistente del presidente ruso, Yuri Ushakov, informó que Putin indicó durante la llamada que los plazos para reanudar las negociaciones con Kiev serían revisados adicionalmente;

Consecuencias de los ataques en el día de las elecciones: «En el día principal de las elecciones a la Duma Estatal, el régimen de Kiev intentó lanzar ataques masivos con drones contra Moscú y otras ciudades. Estas acciones, destinadas a interrumpir las elecciones, en realidad anularon la posibilidad de una reanudación inmediata del proceso de negociación», subrayó Ushakov.

El destino de la cumbre tripartita esperada en octubre

Moscú ha subrayado en varias ocasiones su disposición al diálogo. Si bien Vladimir Putin dijo en junio que las conversaciones de paz podrían basarse en los acuerdos alcanzados en Estambul, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no descartó en septiembre la posibilidad de una reunión tripartita con Rusia, Ucrania y EE. UU. en un futuro próximo, concretamente en octubre.

Sin embargo, el nuevo paquete de documentos preparado por Occidente en Miami y la reciente escalada en el frente dejan bajo gran incertidumbre la rapidez con la que este proceso pueda llevarse a cabo.