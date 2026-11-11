Tensa llamada entre Trump y Netanyahu: fuerte disputa sobre Irán

La llamada telefónica mantenida el pasado fin de semana entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue extremadamente tensa. Según informaron Ynet y el Financial Times, surgieron serias discrepancias entre ambos líderes respecto a la política que se debe seguir frente a Irán.

El núcleo del desacuerdo

El enfoque de ambas partes ante la amenaza iraní difiere drásticamente:

La posición de Netanyahu: El primer ministro israelí insta al líder estadounidense a reanudar de inmediato los ataques militares contra Irán. Según Netanyahu, la amenaza nuclear y militar proveniente de Teherán solo puede eliminarse por completo mediante el cambio del régimen actual.

La posición de Trump: El presidente estadounidense prefiere los métodos diplomáticos y agotar las posibilidades de negociación antes que el uso de la fuerza militar. Poco antes de la conversación, Trump había destacado una «dinámica positiva» en las negociaciones, afirmando que la probabilidad de ataques militares estadounidenses a gran escala era muy baja.

Parámetros de la conversación Detalles e información Participantes de la conversación El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Tema principal del debate Política iraní, ataques militares y amenazas nucleares Evaluación de fuentes internas «Intercambio de opiniones inusualmente difícil e intenso», «una disputa infernal» Reacción oficial de Israel La oficina del primer ministro calificó estos informes de «tonterías», afirmando que la conversación se desarrolló en un tono de trabajo.

«La confrontación de enfoques estratégicos sobre la cuestión iraní no deja de afectar la estrecha cooperación entre Washington y Tel Aviv».

Diferentes evaluaciones de la charla

Fuentes internas señalan que la conversación entre ambos políticos estuvo marcada por discusiones muy duras y tensas. Algunas fuentes incluso describieron el intercambio como «una disputa infernal».

Sin embargo, la oficina oficial de Benjamin Netanyahu negó rotundamente esta información. Según el comunicado oficial, los rumores de conflicto difundidos por los medios son «tonterías» y, en realidad, las negociaciones fueron constructivas y profesionales. A pesar de ello, los expertos señalan que persisten las diferencias entre los líderes de EE. UU. e Israel sobre la arquitectura de seguridad en Oriente Medio.

¿Cree que la administración de Donald Trump elegirá la vía diplomática en el caso de Irán o cederá ante las firmes exigencias de Israel de realizar ataques militares? ¡Deje su opinión en los comentarios!