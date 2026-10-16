EE. UU. ha preparado un plan para utilizar la «madre de todas las bombas» contra Irán

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EE. UU. ha preparado un plan para utilizar la «madre de todas las bombas» contra Irán

El presidente estadounidense Donald Trump Al abordar la cuestión de los posibles ataques contra Irán, ampliamente debatida en los medios estadounidenses, enfatizó firmemente que no tiene intención de utilizar armas nucleares contra Teherán. Newsmax En una entrevista con el canal de televisión, el jefe de Estado señaló que existen medios de inmenso poder sin necesidad de un arsenal nuclear.

Según el presidente, Washington dispone de suficientes medios de ataque importantes que no son cargas nucleares, pero que tienen un alto nivel de destrucción.

«Como una pequeña bomba nuclear, pero no nuclear»: la postura de Trump

Ante la pregunta del presentador sobre los nuevos ataques mencionados en la prensa en las últimas semanas, Donald Trump respondió:

  • Potencia de la bomba: «No se trata en absoluto de una bomba nuclear. Solo de una bomba muy grande. Da la impresión de ser una pequeña bomba nuclear, pero no lo es»;

  • Rechazo categórico: «Personalmente, no usaría armas nucleares. No tenemos ninguna necesidad ni utilidad para ello», señaló el líder estadounidense.

Detalles de CNN: La bomba aérea no nuclear más potente del arsenal

Anteriormente, CNN el canal de televisión, citando fuentes oficiales del gobierno estadounidense, informó que el Pentágono había desarrollado un plan para atacar la infraestructura energética y las instalaciones nucleares de Irán:

  • La «madre» de las bombas (MOAB): Las fuentes indican que la bomba aérea no nuclear más pesada y potente del arsenal de EE. UU., GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast Bomb) podría ser utilizada;

  • Probabilidad de una orden: El plan para usar esta bomba ultrapesada contra las instalaciones subterráneas y fortificadas de Irán está previsto en caso de que el presidente Trump ordene reanudar las operaciones militares antes o después de las elecciones de mitad de mandato.

Aunque la declaración de Trump sobre no usar armas nucleares evitó el peor escenario en la región, la posibilidad de ataques con bombas aéreas convencionales ultrapotentes mantiene la preocupación en Oriente Medio.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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