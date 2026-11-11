Tras una pausa de un mes: España reanuda las compras de gas natural licuado a Rusia

Según las estadísticas oficiales publicadas por el operador del sistema energético español «Enagas», el reino reanudó en octubre de este año las importaciones de gas natural licuado (GNL) desde Rusia, tras una interrupción de un mes.

Indicadores y tasa de crecimiento de octubre

Según el boletín estadístico del operador, durante el segundo mes de otoño, España compró a Rusia 2086 gigavatios-hora de combustible. Esta cifra es casi el doble de lo registrado en octubre del año pasado (1078 gigavatios-hora).

Cabe recordar que el mes anterior, en septiembre, los suministros de gas licuado desde Rusia cayeron a cero por primera vez en los últimos cinco años. Sin embargo, la situación cambió en octubre y la cuota de Rusia en las importaciones totales de gas del país alcanzó el 6,4 por ciento.

Países proveedores Posición y cuota en el mercado español (octubre) 1. EE. UU. Cuota de importación: 44,3 por ciento 2. Argelia Cuota de importación: 30,6 por ciento 3. Portugal Cuota de importación: 6,9 por ciento 4. Rusia Cuota de importación: 6,4 por ciento (2086 GWh)

Con estas cifras, Rusia ocupó el cuarto lugar entre los mayores proveedores del mercado español al cierre de octubre.

Resultados de diez meses y planes de la UE

Según los resultados de los diez primeros meses del año, Rusia mantiene firmemente el tercer puesto entre los principales proveedores de gas de España con una cuota del 14,3 por ciento (43 662 gigavatios-hora). Esta cifra es superior a la del mismo periodo del año anterior.

Al mismo tiempo, la reanudación de las compras de gas se produce en el contexto de los planes de la Unión Europea de abandonar por completo las fuentes de energía rusas. Según el calendario de restricciones aprobado, la prohibición de importar gas natural licuado ruso entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

¿Cree que se observarán más cambios en estas cifras antes de fin de año debido a las prohibiciones previstas por la Unión Europea? ¡Deje su opinión en los comentarios!