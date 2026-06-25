Nueva solicitud de pena de muerte para el expresidente de Corea del Sur

Continúa el juicio de apelación contra el expresidente surcoreano Yun Sok Yol por el intento de golpe de Estado. Según la agencia Yonhap, la fiscalía especial ha solicitado nuevamente la pena de muerte para el exmandatario.

El caso está relacionado con la declaración de ley marcial en el país en 2024. El proceso fue suspendido temporalmente debido a la solicitud de Yun Sok Yol de recusar al juez, pero la Corte Suprema rechazó dicha petición.

Anteriormente, el tribunal de primera instancia declaró a Yun Sok Yol culpable de dirigir un intento de golpe de Estado y lo condenó a cadena perpetua.

La fiscalía considera que esta sentencia es demasiado leve. Asimismo, sostiene que las notas del excomandante militar No San Won deben valorarse como una prueba fundamental.