Un hallazgo único en Canadá asombra a los científicos

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Un hallazgo único en Canadá asombra a los científicos

Geólogos han descubierto en la mina Kidd Creek, situada en la provincia de Ontario, Canadá, agua que permaneció aislada del entorno exterior en la corteza terrestre durante aproximadamente dos mil millones de años. Así lo informó la publicación «Space Daily», basándose en una investigación de la Universidad de Toronto.

Se informó que la muestra de agua fue extraída de una profundidad de unos tres kilómetros. Los análisis indicaron que esta agua estuvo «atrapada» durante mucho tiempo en el interior de antiguas rocas montañosas, sin contacto alguno con la atmósfera.

Para determinar la edad del agua, los científicos utilizaron la composición de gases nobles disueltos, como el helio, el neón, el argón y el xenón. Debido a que estos elementos se acumularon lentamente en un entorno cerrado, fue posible evaluar cuánto tiempo había estado aislada el agua.

Un hallazgo único en Canadá asombra a los científicos

Los investigadores señalan que el líquido es muy salado, con una cantidad de sal casi diez veces superior a la del agua de mar. Además, posee un sabor amargo pronunciado y un fuerte olor a azufre.

Lo que más interesó a los científicos fue la detección de microorganismos en esta agua antigua. Según los expertos, lograron sobrevivir en completa oscuridad gracias a reacciones químicas entre el agua y los minerales circundantes, sin la intervención de la luz solar.

Los investigadores califican este hallazgo como una «cápsula del tiempo» única que brinda información sobre la historia antigua de la Tierra. Este descubrimiento puede ayudar a comprender mejor cómo se formó la vida en las capas profundas de nuestro planeta y cómo los microorganismos pudieron existir durante miles de millones de años en tales condiciones.

CanadáOntarioUniversidad de TorontoKidd CreekSpace Daily
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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