Un joven vendedor de galletas de Lahore se convierte en estrella de Internet

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Un joven vendedor de galletas de Lahore se convierte en estrella de Internet

Un joven que se gana la vida vendiendo galletas y diversos dulces en las calles de Lahore, Pakistán, se ha vuelto famoso en las redes sociales. Se trata de Irshad Khan, quien ha llamado la atención por su atractivo físico y su apariencia única.

Según el diario Urdu News, Irshad, originario de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, lleva 16 años trabajando en Lahore. Recientemente se hizo viral en Internet gracias a unas imágenes suyas vendiendo galletas en la calle. Sus videos se difundieron ampliamente, atrayendo la atención de muchas personas. Ahora, algunos fans hacen fila para tomarse una foto con él.

Curiosamente, esta no es la primera vez que un vendedor común en Pakistán se convierte en una estrella de Internet debido a su apariencia. En 2016, Arshad Khan, quien vendía té en un mercado de Islamabad, se hizo famoso por sus ojos azules y su buen parecido. Después de que la fotógrafa Jiya Ali publicara su retrato en Instagram, la imagen se volvió viral y el joven fue conocido como «Chaiwala».

Un joven de ojos azules con camisa azul, sosteniendo un cucharón en la mano.

Tras su fama, Arshad recibió ofertas de modelaje. Más tarde, inició su propio negocio y en 2020 abrió su primera cafetería, «Cafe Chaiwala Rooftop», en Islamabad. Con el tiempo, su cadena de cafeterías se expandió más allá de las fronteras de Pakistán.

Ahora, la historia de Irshad Khan vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales. Su popularidad demuestra una vez más cómo unos pocos videos y fotos pueden cambiar la vida de un trabajador común.

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