Un video de un gato ciego sintiendo la lluvia conmueve a todos (video)

Sentado tranquilamente junto a la ventana, un gato parece observar la lluvia que cae afuera. Sin embargo, no puede ver. A pesar de ello, siente los momentos de lluvia de una manera única: escucha el suave sonido de las gotas, percibe el aroma a humedad y siente la brisa fresca.

El video que captura esta escena ha atraído la atención de millones de personas. A muchos les recordó una verdad simple pero profunda: no basta con ver para sentir la belleza del mundo.

A veces, para notar los milagros que nos rodean, basta con no apresurarse, escuchar los sonidos y sentir el momento presente con todo nuestro ser.