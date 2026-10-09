Un video de un gato ciego sintiendo la lluvia conmueve a todos (video)

·18·Mundo
Un video de un gato ciego sintiendo la lluvia conmueve a todos (video)

Sentado tranquilamente junto a la ventana, un gato parece observar la lluvia que cae afuera. Sin embargo, no puede ver. A pesar de ello, siente los momentos de lluvia de una manera única: escucha el suave sonido de las gotas, percibe el aroma a humedad y siente la brisa fresca.

El video que captura esta escena ha atraído la atención de millones de personas. A muchos les recordó una verdad simple pero profunda: no basta con ver para sentir la belleza del mundo.

A veces, para notar los milagros que nos rodean, basta con no apresurarse, escuchar los sonidos y sentir el momento presente con todo nuestro ser.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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