Un niño, su perro y un lama: ¿cómo es el viaje escolar que ha sorprendido a Internet?

En diferentes partes del mundo, los caminos que recorren los niños para ir a la escuela son variados y están llenos de historias fascinantes. Un pequeño estudiante que vive en Ecuador ha elegido un método muy inusual y sorprendente para llegar a su centro educativo cada día: él va a la escuela montado en un lama todos los días.

Una hora de distancia y un fiel amigo de cuatro patas

Según la información proporcionada por los padres del niño, el trayecto a pie desde casa hasta la escuela toma aproximadamente una hora . Por ello, decidió montar un lama para recorrer la larga distancia con mayor facilidad. Además, nuestro protagonista aprendió a montar en lama cuando apenas tenía cinco años.

Lo más interesante es que en este viaje siempre le acompaña su fiel perro — el perro corre junto al lama durante todo el camino, protegiendo a su dueño y levantándole el ánimo.

Detalles principales del viaje Información Ubicación Ecuador, América del Sur Tiempo de trayecto escolar Aproximadamente 1 hora a pie Medio de transporte Lama especialmente adiestrado Compañero animal Fiel perro que corre al lado

¿Qué es un lama?

El lama es un animal que vive en América del Sur, muy parecido al camello, con cuello largo y lana gruesa. Aunque pertenece a la familia de los camélidos, a diferencia de sus parientes, no tiene joroba. Estas criaturas están muy adaptadas para transportar cargas pesadas y caminar largas distancias en zonas montañosas y colinas.

El viaje diario de este niño, que vive disfrutando de la vida en plena naturaleza y en compañía de animales, está regalando sonrisas y alegría a muchas personas.

¿Crees que esta forma tan inusual y cercana a la naturaleza de ir a la escuela es importante para fomentar la responsabilidad y la bondad hacia los animales en los niños? ¡Deja tu opinión en los comentarios!