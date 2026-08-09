Difunden el primer video de Mojtaba Khamenei: ¿dónde está? (video)

En Irán, se publicó el primer video en el que aparece el líder supremo del país, Mojtaba Khamenei, . Las imágenes fueron difundidas por la agencia de noticias Mehr .

En el video presentado al público el 8 de agosto, se observa a Mojtaba Khamenei conversando con un grupo de personas. Sin embargo, aún no se ha aclarado cuándo ni dónde fueron grabadas las imágenes, ni quiénes son las personas que aparecen en ellas.

El video podría haberse publicado como respuesta a las diversas especulaciones surgidas recientemente sobre la salud de Mojtaba Khamenei. El 28 de febrero, había sucedido a su padre, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel.

Desde entonces, Mojtaba Khamenei apenas ha aparecido en público. Según algunas informaciones, podría haber resultado herido durante los ataques y haberse mantenido alejado de la opinión pública por motivos de seguridad.

Tampoco asistió en julio al funeral de su padre. En la ceremonia aparecieron tres hijos de Khamenei: Mustafa, Meysam y Masud. El líder fallecido fue enterrado en la noche del 9 al 10 de julio en el mausoleo del imán Reza.

Actualmente, los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel estarían intentando determinar dónde se encuentra Mojtaba Khamenei y si sigue con vida. Según se afirma, el líder supremo no habría utilizado un teléfono ni una computadora durante unos 150 días y se escondería en un refugio secreto.

Rami Igra, exjefe del departamento del «Mossad», también señaló que Mojtaba Khamenei podría no estar utilizando medios de comunicación. Según explicó, en una situación así podrían emplearse otros métodos para transmitir mensajes, incluidos pequeños trozos de papel.

Según Igra, el Gobierno iraní podría utilizar una red de mensajeros por etapas para transmitir información al líder supremo. Los mensajeros desconocen el contenido de la carta o el mensaje y se limitan a entregarlo de una persona a otra. Señaló que una de las formas más realistas de obtener información podría ser recurrir a una persona que mantenga contacto directo con Khamenei. Sin embargo, todos los allegados al líder son sometidos a estrictos controles.

El 7 de agosto, los medios israelíes informaron de que Mojtaba Khamenei se encontraba en un «estado extremadamente grave». También se puso en duda su paradero actual y su capacidad para gobernar el país.

Al mismo tiempo, aunque no se han hecho públicos mensajes de video o de audio de Mojtaba Khamenei, las agencias de noticias estatales iraníes siguen difundiendo diversas declaraciones en su nombre.

El nuevo video se considera un intento de aclarar las dudas sobre el estado de Mojtaba Khamenei y su paradero. Sin embargo, como no se ha revelado cuándo ni dónde fueron grabadas las imágenes, persisten varias preguntas sobre su contenido.