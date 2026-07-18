En San Petersburgo, una mujer uzbeka y sus cuatro hijos, en situación vulnerable tras un conflicto familiar, recibieron ayuda. Tras perder su vivienda, la familia fue alojada en un refugio temporal y a Uzbekistán. repatriada

En el incidente del Consulado General de Uzbekistán en San Petersburgo y representantes de la Agencia de Migración intervinieron.

La mujer pidió ayuda al consulado

Una ciudadana llamada M.B. del Consulado General de Uzbekistán en San Petersburgo, informando que ella y sus cuatro hijos se habían quedado sin hogar.

Según sus declaraciones, tras una disputa familiar, su esposo los expulsó de la vivienda. Como resultado, la familia de cinco personas quedó sin refugio en una ciudad extranjera y necesitada de ayuda.

La familia fue trasladada a una vivienda temporal

El personal del Consulado General aclaró la situación y, en cooperación con el representante de la Agencia de Migración en San Petersburgo, brindó asistencia práctica.

La madre y sus hijos fueron instalados inicialmente en un alojamiento temporal seguro. También se tomaron las medidas organizativas necesarias para su repatriación a Uzbekistán.

Madre e hijos fueron repatriados a Taskent

Según información oficial, M.B. y sus cuatro hijos regresaron al país el 15 de julio a través del vuelo «San Petersburgo - Taskent».

No se proporcionó información adicional sobre dónde fue alojada la familia tras su llegada a Uzbekistán ni sobre qué tipo de asistencia social recibirán.

El suceso demuestra una vez más la importancia de que los ciudadanos en situaciones difíciles en el extranjero contacten a las misiones diplomáticas a tiempo.