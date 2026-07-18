Madre de 4 hijos se queda sin hogar en San Petersburgo: intervienen diplomáticos

·81·Mundo
Madre de 4 hijos se queda sin hogar en San Petersburgo: intervienen diplomáticos

En San Petersburgo, una mujer uzbeka y sus cuatro hijos, en situación vulnerable tras un conflicto familiar, recibieron ayuda. Tras perder su vivienda, la familia fue alojada en un refugio temporal y a Uzbekistán. repatriada

En el incidente del Consulado General de Uzbekistán en San Petersburgo y representantes de la Agencia de Migración intervinieron.

La mujer pidió ayuda al consulado

Una ciudadana llamada M.B. del Consulado General de Uzbekistán en San Petersburgo, informando que ella y sus cuatro hijos se habían quedado sin hogar.

Según sus declaraciones, tras una disputa familiar, su esposo los expulsó de la vivienda. Como resultado, la familia de cinco personas quedó sin refugio en una ciudad extranjera y necesitada de ayuda.

La familia fue trasladada a una vivienda temporal

El personal del Consulado General aclaró la situación y, en cooperación con el representante de la Agencia de Migración en San Petersburgo, brindó asistencia práctica.

La madre y sus hijos fueron instalados inicialmente en un alojamiento temporal seguro. También se tomaron las medidas organizativas necesarias para su repatriación a Uzbekistán.

Madre e hijos fueron repatriados a Taskent

Según información oficial, M.B. y sus cuatro hijos regresaron al país el 15 de julio a través del vuelo «San Petersburgo - Taskent».

No se proporcionó información adicional sobre dónde fue alojada la familia tras su llegada a Uzbekistán ni sobre qué tipo de asistencia social recibirán.

El suceso demuestra una vez más la importancia de que los ciudadanos en situaciones difíciles en el extranjero contacten a las misiones diplomáticas a tiempo.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerDos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerHoy, 00:03¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...Ayer, 23:48El sitio web del presidente de Kenia fue hackeado: ¿qué exigieron los atacantes?El sitio web del presidente de Kenia fue hackeado: ¿qué exigieron los atacantes?Ayer, 23:43Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.Ayer, 23:37La apariencia única de este perro ha sorprendido a InternetLa apariencia única de este perro ha sorprendido a InternetAyer, 23:18Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”Ayer, 22:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?