Roban 30 000 botellas de vino valoradas en 5 millones de euros en Italia

Treinta mil botellas de vino, con un valor total de 5 millones de euros, fueron robadas del almacén de una bodega situada en la región de la Toscana, Italia. Debido a la magnitud del suceso y al valor de los productos sustraídos, este delito se considera uno de los mayores robos de vino en la historia de Italia, según informó el Financial Times.

Se señala que el incidente ocurrió en la noche del 4 de octubre en el almacén de una de las bodegas más antiguas de Italia: Marchesi Antinori Siete hombres enmascarados desactivaron la alarma de seguridad y cargaron cajas que contenían vinos famosos como Tignanello, Solaia y Guado al Tasso en dos camiones grandes antes de huir del lugar.

Cabe destacar que el robo se produjo en un momento en que la empresa se preparaba para enviar un gran lote de sus vinos más caros a clientes extranjeros. Según el diario, una sola botella de estos vinos se valora entre 150 y 500 euros en el comercio minorista, por lo que el valor total del producto obtenido por los criminales es muy elevado.

Se ha informado que el proceso delictivo quedó grabado por las cámaras de seguridad. Actualmente, la policía está llevando a cabo investigaciones sobre el incidente. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado a los sospechosos ni se han realizado detenciones.

Renzo Cotarella, director general de Marchesi Antinori, expresó que aún hay esperanzas de encontrar los vinos robados. Afirmó que es difícil que una carga tan grande desaparezca sin dejar rastro y que no será fácil vender productos tan valiosos en el mercado mundial sin llamar la atención.

«Todavía tenemos la esperanza de encontrar los vinos. Dos camiones no pueden desaparecer sin dejar rastro. Estos vinos son muy valiosos. No puedo imaginar cómo se puede vender una cantidad tan grande de producto en todo el mundo sin llamar la atención», dijo Renzo Cotarella.

Según los representantes de la empresa, este incidente es uno de los mayores robos de vino en la historia de Italia. El Financial Times señaló que, teniendo en cuenta el número de botellas y el valor total, este delito podría ser uno de los mayores robos de vino no solo en Italia, sino en todo el mundo.

Anteriormente ya se habían producido robos de vino en Italia. Sin embargo, los autores de tales delitos solían apuntar a restaurantes con estrellas Michelin y bodegas privadas donde se guardan vinos caros. Pero desde el verano de 2026, la atención de los delincuentes también se ha centrado en las bodegas productoras.

Por ejemplo, se robaron 3 000 botellas de vino Alta Langa del almacén de la bodega Banfi di Montalcino en la región de Piamonte. Los representantes de la empresa destacaron que los ladrones no eligieron los productos al azar, sino que seleccionaron las botellas cuidadosamente, sabiendo exactamente lo que hacían.

Además, en septiembre, cuatro ladrones atacaron la bodega Conterno Fantino y se llevaron 3 000 botellas de vino Barolo. Los últimos incidentes demuestran que los almacenes de los productores de vinos valiosos en Italia se están convirtiendo en el objetivo de los ladrones.