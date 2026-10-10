El avión de Putin esperó 3 horas para aterrizar en la capital debido a la amenaza de drones

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El avión de Putin esperó 3 horas para aterrizar en la capital debido a la amenaza de drones

Una situación de emergencia relacionada con la seguridad ocurrió en el cielo de Moscú, la capital rusa. Tras participar en un foro internacional en Turkmenistán, el presidente ruso Vladimir Putinvio cómo su avión especial no pudo aterrizar en Moscú a la hora prevista debido a la amenaza de drones.

El avión presidencial, perteneciente al escuadrón de vuelo especial « Rossiya », se vio obligado a dar vueltas en una zona de espera sobre la región de Moscú durante casi 3 horas debido a restricciones estrictas en los aeropuertos de la capital.

El avión de Putin esperó 3 horas para aterrizar en la capital debido a la amenaza de drones

3 horas de retraso: momentos dramáticos en el cielo

Según los datos de seguimiento de vuelos globales de Flightradar24, se registraron cambios importantes en el programa de vuelo:

  • Interrupción inesperada: El vuelo especial « RSD229 » (un Il-96-300PU) procedente de Turkmenabat debía aterrizar en el aeropuerto internacional de « Vnukovo » a las 17:08 según el horario;

  • Círculos en el cielo: Debido a las amenazas de seguridad sobre Moscú, la hora de aterrizaje se pospuso a las 18:03 y luego a las 20:03. El avión permaneció en el aire más de cinco horas en total, pasando la mayor parte del tiempo dando vueltas sobre la región de Moscú (especialmente cerca de Shatura y Kolomna);

  • Otro avión también en espera: Otro vuelo gubernamental especial, el « RSD708 » realizado por un Tu-204 que formaba parte de la escolta presidencial, también permaneció mucho tiempo en esta zona de espera segura.

El avión de Putin esperó 3 horas para aterrizar en la capital debido a la amenaza de drones

Plan « Kovyor » y restricciones masivas en los aeropuertos de Moscú

La amenaza de drones detectada en el espacio aéreo de la capital afectó a todo el sistema de aviación civil:

  • Vuelos retrasados: Se introdujeron restricciones temporales (plan « Kovyor ») en los aeropuertos de Vnukovo, Domodedovo y Zhukovsky para garantizar la seguridad de los vuelos;

  • Aviones desviados: Decenas de aviones de pasajeros internacionales y nacionales fueron desviados a aeródromos de reserva (Nizhni Nóvgorod, San Petersburgo, etc.) o retenidos en las salas de salida.

El avión de Putin esperó 3 horas para aterrizar en la capital debido a la amenaza de drones

El vuelo más seguido del mundo

La situación inusual que involucró al avión presidencial atrajo inmediatamente la atención de los medios mundiales y de los usuarios de Internet:

  • Top 3 en Flightradar24: Más de 5 000 usuarios siguieron en tiempo real la trayectoria del avión de Putin y su aeronave de acompañamiento;

  • Tendencia mundial: Este vuelo se convirtió rápidamente en uno de los tres vuelos más seguidos del mundo.

Tras acciones coordinadas de las fuerzas de seguridad y los servicios de control del tráfico aéreo, las aeronaves especiales aterrizaron de forma segura en el aeropuerto de la capital después de las 20:00.

Vladimir PutinAeropuertos de MoscúAmenaza de dronesRSD229Rusia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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