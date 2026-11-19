El extremo del PSG y de la selección nacional de Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, ha recibido un nuevo y prestigioso reconocimiento. Fue nombrado « Hombre del año » por la edición francesa de la revista GQ. Este premio busca reconocer no solo el desempeño del futbolista georgiano en el campo, sino también su influencia en la sociedad.

Según informó el medio Touchline, Kvaratskhelia expresó su satisfacción al recibir el premio. Al mismo tiempo, destacó especialmente la gran contribución de sus compañeros de equipo en sus logros personales.

« Sin mis compañeros no habría podido alcanzar este éxito »

El futbolista georgiano no ocultó que este premio es un gran honor para él. Recordando su exitosa temporada con el PSG, vinculó los resultados obtenidos al trabajo de todo el equipo.

« Es un gran honor para mí. Tuve una temporada increíble con el PSG y estoy muy orgulloso de los resultados que logramos.