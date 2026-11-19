Khvicha Kvaratskhelia nombrado « Hombre del año »: ¿qué reconocimiento recibió?
El extremo del PSG y de la selección nacional de Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, ha recibido un nuevo y prestigioso reconocimiento. Fue nombrado « Hombre del año » por la edición francesa de la revista GQ. Este premio busca reconocer no solo el desempeño del futbolista georgiano en el campo, sino también su influencia en la sociedad.
Según informó el medio Touchline, Kvaratskhelia expresó su satisfacción al recibir el premio. Al mismo tiempo, destacó especialmente la gran contribución de sus compañeros de equipo en sus logros personales.
« Sin mis compañeros no habría podido alcanzar este éxito »
El futbolista georgiano no ocultó que este premio es un gran honor para él. Recordando su exitosa temporada con el PSG, vinculó los resultados obtenidos al trabajo de todo el equipo.
« Es un gran honor para mí. Tuve una temporada increíble con el PSG y estoy muy orgulloso de los resultados que logramos.
Creo que sin mis compañeros habría sido imposible lograr tales éxitos. Estoy orgulloso de mí y de ellos por ayudarnos a ganar este premio », dijo Kvaratskhelia.
El premio GQ no se otorga solo a estrellas del deporte
El premio « Hombre del año » de la revista GQ se entrega desde 1996. Su objetivo es reconocer a las personas que han logrado grandes resultados en su campo durante el año y han tenido un impacto en la sociedad.
Los ganadores son elegidos por el equipo editorial de la revista. El premio no se limita al deporte: celebridades del cine, la música, la moda y la cultura también pueden recibir este reconocimiento.
El reconocimiento de Kvaratskhelia trasciende el fútbol
La elección de Kvaratskhelia como « Hombre del año » por GQ demuestra que su reputación a nivel internacional sigue creciendo. Tras sus éxitos en el PSG, ahora está en el punto de mira no solo de los aficionados al fútbol, sino también del mundo de la moda y la cultura popular.
La gratitud expresada por la estrella georgiana hacia sus compañeros demostró que no considera este premio únicamente como un logro personal.
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