Científicos de la Universidad Beihang en China han desarrollado un peine electrónico llamado «Detangle», diseñado para combatir la caída del cabello y estimular su crecimiento. En los experimentos iniciales, el dispositivo mostró resultados positivos en ratones.

Las púas del peine están equipadas con electrodos de diferentes alturas y pequeños depósitos que suministran sustancias especiales. El dispositivo genera impulsos eléctricos al peinarse. Estos impulsos ayudan a que moléculas específicas lleguen a las capas profundas donde se encuentran los folículos pilosos.

Los investigadores utilizaron dos tipos de sustancias biológicas para este fin. Una estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos alrededor de las raíces del cabello, mientras que la otra busca ralentizar el proceso hormonal relacionado con la caída del cabello.

En un experimento de 28 días realizado en ratones, el cabello volvió a crecer en casi el 98% del área de piel tratada con «Detangle». A modo de comparación, en los animales tratados con minoxidil, un método tradicional, esta cifra fue de aproximadamente el 70%. Los resultados del estudio se publicaron el 3 de noviembre en la revista científica «Nature Communications».

Sin embargo, el nuevo dispositivo solo ha sido probado en condiciones de laboratorio y en ratones machos. Aún no se ha determinado qué tan efectivo y seguro es en humanos. Para ello, se requieren investigaciones adicionales y ensayos clínicos.

Como dato, actualmente el tratamiento de la caída del cabello utiliza medicamentos como el minoxidil y el finasteride, así como el trasplante capilar. El nuevo peine electrónico es todavía un desarrollo científico en fase experimental y es prematuro concluir sobre su uso en humanos.