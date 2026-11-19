El medio A24 cita las declaraciones del periodista Nicolás Wiñazki en el programa WiFi. Afirma que Messi ha instruido a sus abogados para preparar una carta oficial a la AFA exigiendo el cese del uso de su imagen en proyectos comerciales sin su consentimiento.

La controversia se originó por el uso de la imagen del jugador con fines comerciales. Lo más llamativo es que este caso también está vinculado al contrato publicitario exclusivo de Messi.

Lionel Messi Se informa de un serio desacuerdo entre Lionel Messi y la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según el periodista Nicolás Wiñazki, la estrella argentina ha decidido cortar sus relaciones personales y comerciales con el presidente de la organización, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

Messi toma medidas contra la AFA: exige restricciones sobre el uso de su nombre e imagen

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«Messi ha instruido a sus abogados para preparar una carta formal a la AFA exigiendo que dejen de usar su imagen para obtener ingresos en proyectos comerciales que no tienen relación con el fútbol argentino», dijo Wiñazki.

Según la información del periodista, el jugador está descontento con la dirección de la asociación precisamente por este asunto.

El contrato con Michelob intensificó el conflicto

Una de las causas principales del desacuerdo es el contrato de asociación exclusivo que Messi firmó con la marca de cerveza estadounidense Michelob.

Sin embargo, una empresa local que patrocina a la selección nacional de Argentina también utilizó la imagen del jugador con fines publicitarios. Esto causó el descontento de los representantes de Michelob, quienes exigieron explicaciones al entorno de Messi.

Según Wiñazki, Messi no estaba al tanto de esta publicidad de antemano. El permiso para usar su imagen fue otorgado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

¿Cómo terminará la relación entre Messi y la AFA?

Por ahora, la dirección de la Asociación del Fútbol Argentino no ha emitido una respuesta oficial a estos informes. Por lo tanto, se desconoce cómo evolucionará el conflicto entre Messi y la organización.

Cabe recordar que Messi anunció el fin de su carrera en la selección argentina en agosto de 2026.

Si se confirman los datos aportados por el periodista, este conflicto podría convertirse en una disputa seria que afecte no solo la carrera deportiva del jugador, sino también su marca personal y sus derechos comerciales. Para una estrella de talla mundial como Messi, el uso de su nombre e imagen es de suma importancia.