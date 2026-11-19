El hijo de Cristiano Ronaldo debuta con la selección de Portugal Sub-17
La estrella portuguesa del fútbol el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., ha sido convocado por primera vez a la selección nacional sub-17. Fue incluido en la lista de 23 jugadores para la fase de clasificación del Campeonato de Europa 2027, según informó Reuters.
El seleccionador de Portugal Sub-17, Filipe Ramos, incluyó al joven de 16 años en la convocatoria anunciada el 2 de noviembre. El jugador, que milita en las categorías inferiores del Al-Nassr de Arabia Saudita, ya había representado a Portugal en las categorías Sub-15 y Sub-16.
Portugal se enfrentó a Andorra, Bulgaria y Serbia en la fase de clasificación. Ronaldo Jr. debutó con la Sub-17 el 12 de noviembre contra Andorra. Disputó los últimos 20 minutos del encuentro, que finalizó con un marcador de 4-0.
Como dato adicional, el hijo de Cristiano Ronaldo ya ha jugado anteriormente en las categorías inferiores de Portugal. Marcó dos goles en cuatro partidos con la Sub-15 y tres goles en nueve encuentros con la Sub-16.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…