La estrella portuguesa del fútbol el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., ha sido convocado por primera vez a la selección nacional sub-17. Fue incluido en la lista de 23 jugadores para la fase de clasificación del Campeonato de Europa 2027, según informó Reuters.

El seleccionador de Portugal Sub-17, Filipe Ramos, incluyó al joven de 16 años en la convocatoria anunciada el 2 de noviembre. El jugador, que milita en las categorías inferiores del Al-Nassr de Arabia Saudita, ya había representado a Portugal en las categorías Sub-15 y Sub-16.