Un joven de 19 años amenaza con saltar de un puente en Andiján

Se registró un incidente en la ciudad de Andiján en el que un joven de 19 años intentó saltar de un puente. El suceso ocurrió la noche del 2 de junio en el puente situado en la avenida Navoi, en el barrio de Ishchilar.

Según los informes, M.M., nacido en 2007, amenazó con arrojarse del puente debido a una depresión causada por conflictos familiares.

Tras recibir el aviso, un equipo de investigación y representantes de las organizaciones pertinentes llegaron al lugar. Gracias a la intervención de los especialistas, el joven fue puesto a salvo, evitando una tragedia.

Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre este caso. Cabe recordar que anteriormente se informó de un incidente similar en el mismo puente.