Un joven de 19 años amenaza con saltar de un puente en Andiján
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Se registró un incidente en la ciudad de Andiján en el que un joven de 19 años intentó saltar de un puente. El suceso ocurrió la noche del 2 de junio en el puente situado en la avenida Navoi, en el barrio de Ishchilar.
Según los informes, M.M., nacido en 2007, amenazó con arrojarse del puente debido a una depresión causada por conflictos familiares.
Tras recibir el aviso, un equipo de investigación y representantes de las organizaciones pertinentes llegaron al lugar. Gracias a la intervención de los especialistas, el joven fue puesto a salvo, evitando una tragedia.
Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre este caso. Cabe recordar que anteriormente se informó de un incidente similar en el mismo puente.
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