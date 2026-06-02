Abre en Taskent el primer museo interactivo para niños de Uzbekistán

¡Grandes noticias para los residentes y visitantes de nuestra capital, especialmente para los más pequeños! Un evento histórico único ha tenido lugar en el magnífico Centro de la Civilización Islámica en Taskent. El primer museo interactivo para niños de nuestro país, establecido en estrecha colaboración con la organización británica de renombre mundial '1001 Inventions', ha abierto oficialmente sus puertas.

Este espacio único está diseñado principalmente para niños y niñas de 7 a 12 años, donde los pequeños pueden dominar fácilmente ciencias complejas y nuestra rica historia a través de juegos interesantes, lejos de las clases magistrales tradicionales.

Los aspectos más notables e innovadores del museo

Cada niño que entra aquí siente como si hubiera caído en un mundo mágico de ciencia. En el marco del proyecto, se han desarrollado las siguientes capacidades modernas:

Encuentros virtuales y el mundo digital: Los niños pueden interactuar en vivo con avatares digitales especialmente creados de grandes eruditos de nuestra tierra: el príncipe de la medicina Ibn Sina, el polímata Beruni y los maestros de la astronomía Fargʻoniy y Mirzo Ulugʻbek.

Tecnologías de RV y medicina antigua: El museo cuenta con los últimos equipos de realidad virtual (RV), en particular el innovador sistema ICAROS que ha sido implementado. Con su ayuda, los niños exploran los secretos y fundamentos de la medicina antigua en armonía con soluciones digitales modernas.

Actividades creativas y prácticas: Los visitantes no son solo espectadores; tienen la alegría de crear grafitis digitales, animar elementos mágicos y probar inventos históricos con sus propias manos.

Todo al nivel de los estándares internacionales

En este lugar también se han proporcionado todas las condiciones para los huéspedes extranjeros. Los recorridos y excursiones interesantes por el museo se llevan a cabo en tres idiomas — uzbeko, ruso e inglés a un alto nivel.

Lo más importante es que los padres no tienen que preocuparse en absoluto por la seguridad de sus hijos. Se ha asignado personal cualificado, que ha recibido una formación especial, para garantizar el movimiento seguro de los niños dentro del museo y supervisar cuidadosamente a cada grupo.

Si desea brindar a sus hijos tanto conocimiento como una alegría inolvidable durante las vacaciones de verano, ¡asegúrese de visitar este nuevo museo interactivo! Siga las noticias con nosotros.