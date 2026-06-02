Accidente de tráfico que involucra un autobús y un BYD en Taskent

·294·Sociedad
Accidente de tráfico que involucra un autobús y un BYD en Taskent

El 2 de junio, ocurrió un accidente de tráfico en el distrito de Mirobod de Taskent que involucró a un autobús de pasajeros y un automóvil. Así lo informó el servicio de prensa de Toshshahartransxizmat.

Se informa que el incidente ocurrió alrededor de las 15:28 en la intersección de las calles Nukus y Taras Shevchenko. Un autobús Yutong que operaba en la ruta n.º 16 chocó con un automóvil BYD que venía en dirección contraria mientras giraba a la izquierda hacia la calle Taras Shevchenko.

Según información preliminar, el accidente ocurrió porque el conductor del automóvil no respetó la señal roja del semáforo en la intersección.

Como resultado del incidente, ambos conductores fueron trasladados al Hospital Clínico Republicano n.º 1 bajo la supervisión de personal médico de emergencia. El accidente fue documentado por los oficiales de la policía de tráfico de Taskent de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Como recordatorio, el 31,4 por ciento de los accidentes de tráfico registrados en Uzbekistán durante los primeros tres meses de 2026 resultaron en muertes. Durante el período del informe, se registraron un total de 1.102 accidentes de tráfico en toda la república, 346 de los cuales tuvieron consecuencias trágicas: la muerte.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bloguero multado por conducir un coche de juguete infantil en la vía públicaHoy, 09:54Jahongir Otajonov demuestra el arte de ordeñar vacas (Video)Hoy, 08:33Lanzamiento de servicio directo de autobús de Taskent a Issyk-KulHoy, 07:57El alcalde de Taskent presenta el plan de desarrollo del distrito de UchtepaHoy, 07:53Descubierta una gran estafa de venta de coches en TaskentHoy, 07:49Podría abolirse el procedimiento para recompensar a empleados que rechazan sobornosHoy, 07:29
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Sociedad noticias

¿Se ha confirmado la presencia de un cocodrilo en el Gran Canal de Ferganá?
Un mar inmenso que apareció en medio del desierto en Uzbekistán asombra a todos
« Concierto en vivo » en una obra: un espectáculo inusual creado por trabajadores conquista Internet
Nace un bebé « gigante » en Qashqadaryo
Un chico nacido en 2007 se casó con su vecina
Un conductor se queda dormido y provoca un terrible accidente de tráfico en Samarcanda
Un ramo de 3200 dólares genera debate
La operación de una conocida bloguera en Kazajistán termina en tragedia