Accidente de tráfico que involucra un autobús y un BYD en Taskent

El 2 de junio, ocurrió un accidente de tráfico en el distrito de Mirobod de Taskent que involucró a un autobús de pasajeros y un automóvil. Así lo informó el servicio de prensa de Toshshahartransxizmat.

Se informa que el incidente ocurrió alrededor de las 15:28 en la intersección de las calles Nukus y Taras Shevchenko. Un autobús Yutong que operaba en la ruta n.º 16 chocó con un automóvil BYD que venía en dirección contraria mientras giraba a la izquierda hacia la calle Taras Shevchenko.

Según información preliminar, el accidente ocurrió porque el conductor del automóvil no respetó la señal roja del semáforo en la intersección.

Como resultado del incidente, ambos conductores fueron trasladados al Hospital Clínico Republicano n.º 1 bajo la supervisión de personal médico de emergencia. El accidente fue documentado por los oficiales de la policía de tráfico de Taskent de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Como recordatorio, el 31,4 por ciento de los accidentes de tráfico registrados en Uzbekistán durante los primeros tres meses de 2026 resultaron en muertes. Durante el período del informe, se registraron un total de 1.102 accidentes de tráfico en toda la república, 346 de los cuales tuvieron consecuencias trágicas: la muerte.