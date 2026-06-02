Un ciudadano tuvo que pagar una deuda de pensión alimenticia para estudiar en el extranjero

Basado en una orden judicial del Tribunal Civil Interdistrital de Shaykhontohur, el Departamento de Ejecución del Distrito de Shaykhontohur recibió un documento de ejecución para cobrar una pensión alimenticia al deudor N.I. a favor del demandante B.M. para el sustento de un hijo, equivalente a 1/4 de sus ingresos mensuales.



Siguiendo el documento de ejecución, el ejecutor estatal llevó a cabo las acciones pertinentes y visitó el domicilio del deudor en varias ocasiones para emitir una advertencia. Sin embargo, como el deudor no se encontraba en casa, sus padres fueron notificados oficialmente.



Durante las diligencias de ejecución, se determinó que el deudor no había pagado la pensión alimenticia durante 19 meses, acumulando una deuda de 29 millones de soums.



También se reveló que el deudor N.I. está estudiando en Egipto y que su derecho a viajar al extranjero ha sido restringido temporalmente.



Como resultado de las medidas de ejecución forzosa y las labores de concienciación realizadas, los padres del deudor pagaron la totalidad de la deuda alimentaria para que su hijo pudiera continuar sus estudios en el extranjero.