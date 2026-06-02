Un fuerte viento provoca el accidente de un globo aerostático, hay heridos

Un incidente inesperado ocurrió durante un evento festivo en la ciudad de Juyand, Tayikistán. Un globo aerostático perdió el control debido a fuertes vientos y se estrelló contra los tejados de varias casas, dejando a varias personas heridas.

Según los informes, el suceso tuvo lugar la noche del 1 de junio cerca del teatro Kamol Juyandi. El globo había sido traído desde Uzbekistán para un evento festivo organizado con motivo del Día Internacional del Niño.

Según información preliminar, un ciudadano uzbeko de 46 años que se encontraba dentro del globo cayó al suelo y sufrió diversas lesiones. Además, una mujer local de 40 años que estaba en el lugar resultó herida cuando se rompió la cadena de sujeción del globo.

Las fuentes indican que los heridos fueron trasladados al hospital y están recibiendo la atención médica necesaria. Se informa que la hija menor de la mujer también estaba en el lugar y sufrió heridas leves.