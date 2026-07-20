Craneware, proveedor del sistema médico de EE. UU., sufre un ciberataque

La empresa británica Craneware, proveedora de software para miles de hospitales y farmacias en EE. UU., anunció que ha sufrido un ciberataque importante. Se ha robado una gran cantidad de datos pertenecientes a clientes y empleados de sus sistemas. Este incidente demuestra una vez más lo delicada que es la seguridad tecnológica en el sistema de salud estadounidense. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según un informe oficial presentado a la Bolsa de Londres, los hackers ya han sido expulsados del sistema, pero la investigación sobre el incidente continúa. Craneware es uno de los principales proveedores de servicios de facturación para instituciones médicas en EE. UU. Por lo tanto, es muy probable que entre los datos robados se encuentren registros personales y médicos de los pacientes.

La empresa aún no ha aclarado la cantidad exacta ni el tipo de datos robados. Solo se ha confirmado que han caído en manos de los hackers registros pertenecientes a un cierto porcentaje de empleados, clientes y socios. Según TechCrunch, tras la adquisición de Sentry en 2021, Craneware también poseía archivos de veinte años con datos de más de 147 millones de pacientes.

Ataques sistemáticos al sector salud

El CEO de Craneware, Keith Neilson, no respondió a las preguntas sobre si los hackers han realizado alguna demanda de rescate. Según los expertos, este tipo de ataques suelen realizarse para obligar a la empresa a pagar una gran suma de dinero o para vender los datos robados en el mercado negro.

Este caso es parte de una serie de ataques contra gigantes tecnológicos que prestan servicios al sector salud de EE. UU. en los últimos meses. Los hackers encuentran un camino más fácil hacia los datos personales de millones de personas atacando a las empresas de outsourcing que gestionan la facturación y el procesamiento de datos, en lugar de atacar directamente a los hospitales.

En el último año, se han registrado varios robos importantes en este sector:

En marzo, la empresa TriZetto confirmó el robo de datos de más de 3,4 millones de personas;

El gigante CareCloud informó sobre una intrusión en su base de datos de registros médicos electrónicos;

En julio del año pasado, la empresa Episource advirtió a 5,4 millones de usuarios sobre una filtración de datos.

Empresas como Craneware son un eslabón fundamental en la facturación de servicios médicos. Si estos sistemas fallan o sus datos son bloqueados, esto puede causar no solo pérdidas financieras, sino también la interrupción de la atención a los pacientes en los hospitales. Actualmente, los expertos en ciberseguridad están tomando medidas para evitar la propagación de los datos robados.