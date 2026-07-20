Fallo crítico en WordPress: millones de sitios bajo ataque de hackers

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Fallo crítico en WordPress: millones de sitios bajo ataque de hackers

Se han descubierto vulnerabilidades extremadamente peligrosas en el sistema de gestión de contenidos (CMS) WordPress, que sirve de base para millones de recursos web en todo el mundo. Expertos en ciberseguridad advierten que los hackers ya han comenzado ataques masivos contra sitios que utilizan versiones antiguas del sistema. Este problema supone una grave amenaza para la seguridad no solo de blogs personales, sino también de grandes portales corporativos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La semana pasada, los desarrolladores de WordPress anunciaron una actualización que corrige dos fallos de seguridad críticos e instaron a todos los usuarios a actualizar el software «de inmediato». La gravedad de la situación es tal que los administradores del sistema han activado el modo de actualización automática obligatoria en tantos sitios como ha sido posible. Sin embargo, muchos sitios siguen en riesgo.

El alcance del riesgo y la amenaza WP2Shell

Empresas de ciberseguridad como Patchstack, Hexastrike y WatchTowr han confirmado que los hackers están aprovechando estas vulnerabilidades para tomar el control total de sitios desprotegidos. Según TechCrunch, las versiones de la 6.9.0 a la 6.9.4 y de la 7.0.0 a la 7.0.1 son las más vulnerables. El fallo, identificado por el investigador Adam Kues y denominado «WP2Shell», permite a los hackers obtener el control remoto del sitio.

Según los análisis realizados por el consultor de ciberseguridad Daniel Card, aproximadamente el 15 % de los sitios WordPress en Internet aún no se han actualizado. Si esta cifra se aplica al número total de sitios, cerca de 90 millones de recursos en todo el mundo permanecen como una «puerta abierta» para los hackers. Según las estadísticas oficiales, el número de sitios que funcionan con versiones antiguas podría superar incluso los 400 millones.

Teniendo en cuenta que muchos sitios informativos y páginas de entidades empresariales en Uzbekistán también están creados en la plataforma WordPress, esto supone una señal de alerta para los expertos en TI locales. Para garantizar la seguridad del sitio, se recomienda tomar las siguientes medidas:

  • Actualizar el núcleo de WordPress a la versión más reciente y segura;
  • Revisar y actualizar todos los plugins y temas (themes);
  • Utilizar servicios de protección como Cloudflare y firewalls web (WAF);
  • Implementar la autenticación de dos factores para acceder al panel de administración.
Por el momento, la empresa Automattic, responsable del proyecto WordPress, no ha emitido ninguna declaración oficial adicional sobre la situación. Los expertos destacan que servicios como Cloudflare están bloqueando muchos ataques, pero que la forma más fiable sigue siendo actualizar el sistema de forma manual o automática. De lo contrario, los hackers podrían insertar códigos maliciosos o robar los datos personales de los usuarios.

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Abror Shuhratov
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