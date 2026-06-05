La presentación de documentos a las universidades comienza el 5 de junio

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La presentación de documentos a las universidades comienza el 5 de junio

Del 5 al 25 de junio, los solicitantes pueden presentar sus documentos para el ingreso en instituciones de educación superior a través de la plataforma my.uzbmb.uz.

En la fase actual de registro, los solicitantes solo seleccionan el conjunto de asignaturas para las pruebas de acceso.

La selección de una universidad específica y de una especialidad se realizará en la segunda fase. Este proceso comienza una vez finalizados los exámenes.

my.uzbmb.uz
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Nodirbek Razzokov
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