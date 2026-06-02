Semiconductores cultivados en el espacio regresarán a la Tierra en 2026

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Semiconductores cultivados en el espacio regresarán a la Tierra en 2026

El diagnóstico y procesamiento de los datos obtenidos durante el experimento espacial "Ekran-M" tomará aproximadamente seis meses después de que los materiales regresen a la Tierra. Así lo anunció el diseñador jefe del proyecto, Alexander Nikiforov, jefe de laboratorio en el Instituto de Física de Semiconductores de la Rama Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias. Esto es reportado por Ixbt.com .

Según él, se espera que los casetes que contienen estructuras cultivadas en el espacio regresen con los cosmonautas en julio de 2026, tras lo cual comenzarán los procesos de análisis detallado. Los participantes de la expedición Sergey Kud-Sverchkov y Sergey Mikaev completaron los trabajos en órbita, desmontando el casete de equipo experimental en el módulo "Nauka" durante una caminata espacial.

El proyecto "Ekran-M" tiene como objetivo utilizar el vacío espacial para obtener semiconductores ultrapuros y probar la tecnología de epitaxia de haz molecular en condiciones de espacio abierto. Los desarrolladores estiman que el experimento ha cumplido con éxito todas las tareas principales planificadas para la etapa actual.

Actualmente, se está discutiendo la cuestión de crear casetes adicionales basados en germanio, pero el proyecto aún se encuentra en fase de preparación. Los resultados de "Ekran-M" podrían proporcionar nuevos datos para la física de la materia condensada y el desarrollo de heteroestructuras semiconductoras donde la precisión del crecimiento de cristales es crítica.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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