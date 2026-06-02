El número de usuarios de Sferum en Max messenger alcanza los 26 millones
El equipo de la plataforma educativa Sferum, integrada en Max messenger, ha anunciado los resultados del año académico 2025–2026. La audiencia semanal del servicio creció hasta los 20 millones de usuarios, y el número total de registrados alcanzó los 26 millones. Así lo informó el servicio de prensa de VK, responsable de los proyectos Max y Sferum. Según Ixbt.com informa .
La base total de usuarios consta de 2,1 millones de docentes y 23,9 millones de estudiantes y sus padres. La actividad diaria en la plataforma está llegando a los 17 millones de usuarios. A lo largo del año, se lanzaron nuevos servicios como "Postupay" y "Pomoshnik uchenika" para la preparación de exámenes.
Durante el año escolar, el diario electrónico, la pizarra interactiva y los canales educativos se convirtieron en las herramientas más populares. Para mejorar la alfabetización digital, se implementó el proyecto "Put v seti", que abarcó a más de 200 000 estudiantes, y se creó la comunidad "Puls obrazovaniya" para educadores con 1 500 participantes.
Según Rustam Khaybullov, vicepresidente de proyectos estratégicos de VK, la integración del servicio en Max messenger ha permitido reforzar la seguridad y ampliar significativamente la funcionalidad de la plataforma.
…