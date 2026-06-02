Ip Man: Huawei prepara un nuevo smartphone con una batería de récord

El conocido informante Digital Chat Station ha compartido información sobre el nuevo smartphone Enjoy 100 Pro Max de la serie Enjoy de Huawei. El dispositivo se está desarrollando bajo el nombre en clave "Ip Man" y se espera que su presentación oficial tenga lugar a finales de 2026. Así lo informa Ixbt.com .

Como contexto, Ip Man (1893–1972) fue un famoso maestro de artes marciales chino que pasó a la historia como la primera persona en enseñar abiertamente el estilo Wing Chun. Se dice que la característica principal del nuevo smartphone será una batería con una capacidad récord en la historia de la marca.

Técnicamente, otro elemento importante del dispositivo será el sistema en chip (SoC) Kirin 8 de nueva generación. Se espera que este procesador aumente significativamente el rendimiento y la eficiencia energética del dispositivo.

Cabe destacar que el anterior representante de esta serie, el Enjoy 90 Pro Max, fue un gran éxito en el mercado desde el inicio de sus ventas. En la plataforma JD.com, ocupó el primer lugar en la lista de los smartphones más vendidos en el segmento de precios de 1000 a 2000 yuanes, superando a muchos modelos populares.