Yandex presenta un sensor inteligente que detecta incluso a una persona sentada en el sofá

Yandex ha ampliado su ecosistema de hogar inteligente presentando un nuevo tipo de sensor de presencia. Los representantes de la empresa explican que, a diferencia de los sensores de movimiento estándar, este dispositivo puede detectar no solo la actividad, sino también la ubicación precisa de las personas en una habitación. Esto permite crear escenarios de automatización más complejos y flexibles. Así lo informa Ixbt.com informa .

El funcionamiento del dispositivo se basa en un sensor de radar de ondas milimétricas. Escanea el espacio analizando las reflexiones de las ondas, lo que le permite registrar la presencia de una persona incluso cuando está inmóvil, por ejemplo, leyendo un libro o viendo la televisión. El sensor es capaz de monitorear tres zonas diferentes en una misma habitación.

Esta función permite ajustar la iluminación y el control climático por separado para diferentes partes de la habitación. Por ejemplo, la luz puede encenderse solo cuando hay alguien en el escritorio, o la temperatura puede bajar automáticamente cuando una persona está acostada en la cama. La gestión de las zonas de detección se realiza a través de la aplicación «Дом с Алисой».

El sensor puede configurarse para enviar una notificación al smartphone, realizar una llamada o enviar un SMS si se detecta a un extraño cuando la casa debería estar vacía. El nuevo dispositivo es compatible con el estándar Matter over Wi-Fi, lo que garantiza que los escenarios locales del hogar inteligente funcionen incluso sin conexión a Internet.

El dispositivo se puede montar en la pared, el techo o colocar sobre una mesa. Tiene un ángulo de visión de 120 grados y un alcance de hasta 8 metros. Se espera que esta tecnología lleve los sistemas de hogar inteligente a un nuevo nivel.