Xiaomi lanza un servicio de limpieza digital al vacío para aires acondicionados

Xiaomi ha anunciado resultados significativos para su servicio de limpieza digital al vacío para aires acondicionados, proporcionado a través de los centros de servicio Mi Home. En los seis meses transcurridos desde el lanzamiento del servicio, más de un millón de hogares lo han utilizado. Actualmente, la red de servicio cubre 31 regiones administrativas del país. Así lo informa Ixbt.com .

Según los datos de la empresa, el nivel de satisfacción del cliente es muy alto: más del 99 por ciento de los usuarios están totalmente satisfechos con el servicio prestado. Al mismo tiempo, Xiaomi está desarrollando activamente su sistema de formación de especialistas. Se han formado más de 100.000 instaladores a través de cursos en línea y presenciales, lo que ayuda a mejorar la calidad de la instalación y el mantenimiento de los equipos.

La singularidad del servicio radica en el control digital del proceso de limpieza al vacío mediante dispositivos inteligentes. El sistema registra los parámetros de limpieza y minimiza el impacto del factor humano. Los errores cometidos con los métodos tradicionales podían reducir la eficiencia de los equipos de climatización.

Los expertos de Xiaomi señalan que una limpieza al vacío mal realizada empeora los procesos de refrigeración y calefacción, además de acortar la vida útil del equipo. El nuevo servicio genera un informe por cada etapa, garantizando la transparencia del proceso y la posibilidad de verificar los resultados.

Como recordatorio, Xiaomi presentó anteriormente un nuevo aire acondicionado inteligente llamado Mijia Air Conditioner GentleAir para el mercado global. La empresa se centra no solo en la fabricación de dispositivos modernos, sino también en proporcionarles un mantenimiento de alta tecnología.