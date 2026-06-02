La startup Impulse Space recauda 500 millones de dólares para contratar ingenieros

Impulse Space, una startup fundada por el legendario experto en motores de SpaceX, Tom Mueller, ha anunciado la finalización de una ronda de financiación de serie D de 500 millones de dólares. Liderada por 137 Ventures y BANNER VC, la ronda también contó con la participación de grandes fondos como Founders Fund, Lux Capital y Linse Capital. Los fondos se destinarán a ampliar la plantilla de la empresa con hasta 200 nuevos empleados. Así lo informa Techcrunch.com .

Impulse Space se especializa en tecnologías de movilidad espacial y actualmente trabaja en la plataforma Mira para la U.S. Space Force, así como en el vehículo Helios para la entrega rápida de satélites a órbitas altas. En una entrevista con TechCrunch, el presidente de la compañía, Eric Romo, destacó que el nuevo capital servirá para acelerar los procesos de fabricación y pruebas de hardware espacial.

Aunque muchas empresas tecnológicas dependen hoy de la inteligencia artificial, Impulse Space prioriza el factor humano en las cuestiones de ingeniería. Según Romo, los equipos de software han empezado a utilizar herramientas de IA, pero los modelos de deep learning aún no están lo suficientemente desarrollados para diseñar hardware complejo. En su opinión, aunque hay mucho texto y código en Internet para entrenar modelos LLM, faltan planos de ingeniería confidenciales y datos técnicos.

La empresa ha pasado de fabricar motores a producir naves espaciales completas. Esto requiere más expertos en construcción y computadoras de vuelo. Por ello, Impulse Space está ampliando sus oficinas y buscando nuevos talentos en centros aeroespaciales como Colorado. La empresa planea lanzar su próxima misión Mira antes de finales de año.