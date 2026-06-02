Las restricciones de VPN en Rusia obstaculizan el trabajo de los desarrolladores

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Las restricciones de VPN en Rusia obstaculizan el trabajo de los desarrolladores

La restricción del tráfico VPN en Rusia ha comenzado a causar serias dificultades a las empresas de TI que trabajan con software de código abierto y plataformas internacionales. Según representantes del sector, los problemas afectan no solo a servicios individuales, sino a toda la infraestructura de desarrollo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, se observan interrupciones en los repositorios de código, bibliotecas abiertas, entornos en la nube y sistemas de control de versiones utilizados por los desarrolladores en sus actividades diarias. Debido a las restricciones, han aumentado las caídas de conexión, la disminución de la velocidad de descarga de datos y los errores en la sincronización del código.

Como resultado, los procesos que antes se completaban automáticamente en pocos minutos ahora requieren horas y necesitan la intervención manual de especialistas. Las empresas cuyos productos se basan en un 50–90 por ciento en soluciones de código abierto son las más afectadas por esta situación.

Los expertos también advierten sobre los riesgos para la seguridad de la información. En muchas organizaciones, la VPN se utiliza no solo para acceder a servicios externos, sino también para que los empleados se conecten de forma segura a la infraestructura corporativa. Las fallas en dichos canales complican el trabajo remoto y aumentan la carga sobre los servicios de TI.

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Abror Shuhratov
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