Blue Origin quiere reanudar los vuelos de New Glenn tras la explosión

A pesar de una potente explosión la semana pasada, Blue Origin planea lanzar de nuevo su cohete New Glenn en 2026. En una declaración el lunes, el CEO Dave Limp señaló que la infraestructura de la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, está en mejores condiciones de lo esperado tras el accidente. Así lo informa Techcrunch.com .

Según Limp, otro propulsor New Glenn y tres etapas superiores situadas en las instalaciones no sufrieron daños. "Volveremos a volar antes de finales de año", subrayó. Se trata de un plazo muy ajustado para volver a volar tras el mayor y más sonado fracaso de la historia de la empresa.

Los expertos de la industria espacial habían predicho que Blue Origin no podría reanudar los vuelos hasta al menos 2027, ya que la empresa solo dispone actualmente de una plataforma de lanzamiento para el cohete New Glenn. Blue Origin aún no ha revelado las causas de la explosión. La NASA también depende de este cohete para sus misiones lunares Artemis.

La empresa fundada por Jeff Bezos había suspendido en enero los vuelos de turismo espacial con su cohete más pequeño, New Shepard, durante al menos dos años para centrarse en este programa. New Glenn se lanzó por primera vez en enero de 2025, cuando la etapa superior alcanzó la órbita, pero el propulsor explotó al regresar a la Tierra.

Cuando la empresa vuelva a volar, cambiará el método de transporte y montaje de los cohetes en la plataforma de lanzamiento. Anteriormente, Blue Origin utilizaba un "transportador-erector" para ambas tareas. Dave Limp no aclaró cuál será la nueva solución, pero confirmó que los planes para lanzar satélites de Amazon siguen vigentes.