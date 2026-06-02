Los aviones Il-114-300 reemplazarán a los antiguos An-24 y An-26 en 2026

Según la United Aircraft Corporation (UAC), la producción en serie de los nuevos aviones regionales de pasajeros rusos Il-114-300 comenzará en 2026. El jefe de la corporación, Vadim Badexa, anunció que se planea producir entre 6 y 12 aeronaves al año, dependiendo de la demanda. Así lo informa Ixbt.com .

Varias regiones están actualmente compitiendo por adquirir el primer lote de estos aviones. Según datos preliminares, se espera que el primer Il-114-300 sea entregado a la región de Arcángel. Los responsables de la UAC destacan la capacidad de satisfacer plenamente la demanda interna existente.

El Il-114-300 es una versión profundamente modernizada del modelo Il-114, diseñada para rutas nacionales y regionales. El avión puede transportar 68 pasajeros y volar hasta 1400 km con carga máxima. Su principal ventaja es la capacidad de operar desde pistas pequeñas, cortas e incluso sin pavimentar.

Se espera que la nueva aeronave sustituya a los obsoletos An-24 y An-26, así como a modelos extranjeros como el ATR-72 y el Bombardier Dash 8. El avión está equipado totalmente con sistemas rusos, incluidos los motores turbohélice TV7-117ST-01, y está adaptado para operar en condiciones árticas.