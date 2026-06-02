Regreso a 2021: La GeForce RTX 3060 vuelve a estar a la venta

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Regreso a 2021: La GeForce RTX 3060 vuelve a estar a la venta

Colorful ha reanudado los envíos de tarjetas gráficas GeForce RTX 3060 12GB en el mercado chino. Según los foros de Board Channels, el modelo Colorful Battle Axe GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 ha vuelto a aparecer en las estanterías. Aunque los volúmenes de suministro actuales son limitados a unas pocas docenas de tarjetas por región, la empresa planea establecer un sistema de entrega semanal. Esto es reportado por Ixbt.com .

El precio mayorista de esta tarjeta gráfica se ha fijado en 2.200 yuanes (aproximadamente 325 $). En la tienda oficial de Colorful, se vende por 2.349 yuanes, o unos 347 $. Curiosamente, este precio es incluso superior a su precio de debut hace cinco años. La página del producto indica que los pedidos comenzarán a enviarse esta semana y llegarán a sus dueños antes del 5 de junio.

El regreso de la RTX 3060 12GB al mercado confirma los rumores de que NVIDIA está reanudando la producción de estas GPU. Se esperan nuevos lotes de marcas como ASUS, MSI y Galax pronto. Como recordatorio, la GeForce RTX 3060 12GB se lanzó por primera vez en 2021 con un precio recomendado de 329 $ y se convirtió en la tarjeta gráfica más popular entre los usuarios de Steam.

La información de los foros de Board Channels suele ser proporcionada por empleados de fabricantes de tarjetas gráficas e integradores de sistemas, por lo que las filtraciones de esta fuente suelen ser precisas. Además, AMD presentó oficialmente ayer su edición Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition.

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Abror Shuhratov
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