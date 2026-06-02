OpenAI presenta nuevas herramientas Codex para trabajadores de oficina

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OpenAI presenta nuevas herramientas Codex para trabajadores de oficina

OpenAI ha anunciado un nuevo conjunto de capacidades para su plataforma Codex con el objetivo de atraer a usuarios corporativos. Estas herramientas de agentes están diseñadas para aumentar la productividad en el lugar de trabajo y, según un informe publicado por la empresa, el alcance del uso de Codex se ha expandido mucho más allá de la programación. Actualmente, el número de usuarios activos semanales de la plataforma supera los 5 millones, seis veces más que la cifra de febrero. Así lo informa Techcrunch.com .

Como parte de las nuevas funciones, OpenAI ha lanzado seis complementos personalizados. Están destinados a áreas como el análisis de datos, la producción creativa, las ventas, el diseño de productos, la investigación de acciones y la banca de inversión. Cada complemento incluye las integraciones, instrucciones y el contexto necesarios para realizar tareas profesionales específicas. Esto permite a Codex modelar casi por completo el flujo de trabajo de un especialista.

OpenAI también presentó la nueva función Sites. A través de esta función, Codex puede presentar los resultados de su trabajo no como un simple archivo, sino como un sitio web interactivo. Se han establecido asociaciones con empresas como Wix, Base44, Replit, Lovable, Figma y Emergent para apoyar el proyecto. Además, la función Annotations permite a los usuarios resaltar partes específicas de un documento para proporcionar instrucciones más precisas.

Estas novedades se anunciaron tres semanas después de la creación de una empresa conjunta llamada OpenAI Deployment Company. Esta entidad ha recaudado más de 4.000 millones de dólares de firmas de inversión globales, con el objetivo principal de integrar profundamente las tecnologías de OpenAI en las infraestructuras empresariales de todo el mundo. La empresa ahora compite agresivamente no solo por los usuarios individuales, sino también en el mercado de grandes corporaciones contra rivales como Anthropic.

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Nodirbek Razzokov
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