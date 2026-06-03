Las tormentas magnéticas reducen la precisión de navegación hasta en un 50%

Anton Tyutyukov, investigador de la Universidad Politécnica Nacional de Investigación de Perm, estudió el impacto de las tormentas geomagnéticas en los sistemas de navegación por satélite. Según el estudio, la precisión de las mediciones se deteriora significativamente durante estos períodos y, en algunos casos, la tasa de error puede aumentar hasta en un 50%. Ixbt.com informa .

Para los usuarios comunes, por ejemplo, la precisión en la determinación de coordenadas en los mapas de los smartphones disminuye un 14%. Sin embargo, el mayor problema se manifiesta en saltos inesperados: el movimiento caótico del marcador de navegación de un punto a otro aumenta entre un 33% y un 50%. Esto provoca que el navegador indique una ubicación al otro lado de la calle o en el ala incorrecta del edificio.

Las fluctuaciones geomagnéticas causan problemas graves, especialmente en la determinación de la altitud. Este parámetro es crítico para geodestas, constructores y topógrafos. Según el estudio, los errores en la medición de altitud aumentan un 20% durante las tormentas magnéticas, lo que puede llevar a errores críticos en el vertido de cimientos o la instalación de estructuras.

El error promedio en la determinación de las coordenadas de ubicación aumenta un 23,5%, y la dispersión de los resultados alcanza el 50%. Esto significa que la posición real del objeto se desplaza decenas de centímetros respecto al punto calculado. Tales desviaciones se consideran peligrosas en trabajos de construcción y monitoreo que requieren navegación por satélite de alta precisión.

Durante el estudio también se identificó un efecto inesperado: en días tranquilos se observan fallos fuertes en más estaciones, pero en días de tormenta el valor promedio del error es mucho mayor. Se supone que la perturbación global del campo geomagnético altera las estadísticas generales de ruido, suprimiendo aparentemente las fuentes de error locales.