Honor Robot Phone: El primer smartphone del mundo con cámara gimbal integrada

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Honor Robot Phone: El primer smartphone del mundo con cámara gimbal integrada

Honor ha revelado detalles adicionales sobre su nuevo dispositivo Robot Phone, presentado por primera vez en el MWC 2026. La empresa tiene como objetivo simplificar la grabación de videos complejos para usuarios comunes con este producto. Según los desarrolladores, el Robot Phone está diseñado principalmente como un dispositivo de captura de video profesional. Ixbt.com informa al respecto, informe señala.

La característica principal del dispositivo es su sistema de estabilización de imagen motorizado de 3 ejes (gimbal) montado en la parte superior. Este sistema ayuda a superar las limitaciones de las cámaras de smartphones tradicionales. La cámara en sí está equipada con un sensor de 200 megapíxeles y puede girar hacia adelante o hacia atrás según las condiciones de grabación. Además, Honor está implementando tecnologías avanzadas de procesamiento de imágenes en colaboración con ARRI, una empresa reconocida en la industria cinematográfica profesional.

El Robot Phone cuenta con funciones impulsadas por IA, como seguimiento de objetos, asistente inteligente de grabación y movimiento automático de la cámara. En cuanto a la durabilidad del mecanismo móvil, los representantes de Honor enfatizan que el modelo de primera generación es tan resistente a los golpes como los buques insignia de la compañía. Sin embargo, se reconoció que aún queda trabajo por hacer en lo que respecta a la resistencia al agua.

Los ingenieros han dedicado más de un año a perfeccionar este concepto, desarrollar un motor compacto y mantener el equilibrio. El Robot Phone ofrece plantillas prediseñadas que permiten a los usuarios capturar tomas suaves y cinematográficas sin ajustes manuales. El CEO de Honor, James Li, confirmó que este innovador dispositivo saldrá a la venta en el tercer trimestre de 2026.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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