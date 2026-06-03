Nueva vulnerabilidad permite a los sitios web rastrear usuarios mediante SSD
Expertos austriacos en ciberseguridad han identificado un nuevo método de rastreo de usuarios. Esta técnica, llamada FROST (Fingerprinting Remotely using OPFS-based SSD Timing), permite a los sitios web recopilar información sobre la actividad del ordenador a través de unidades de estado sólido (SSD). El aspecto más peligroso es que no se requiere la instalación de malware ni hacer clic en enlaces sospechosos para llevar a cabo el ataque; basta con visitar un sitio específico. Ixbt.com informa al respecto. informa .
El mecanismo de ataque se basa en las características de rendimiento de los dispositivos SSD y el sistema de almacenamiento temporal de datos del navegador. Cuando se abre un sitio, este crea un archivo de varios gigabytes, obligando al disco a trabajar activamente. Mientras el SSD está ocupado con este archivo, el sitio mide los retrasos en el acceso a los datos. Estos indicadores de tiempo dependen de otros procesos que ocurren en el disco.
Los investigadores analizaron estos retrasos utilizando un modelo de Machine Learning. Como resultado, lograron determinar qué sitios visita el usuario con un 88,95 % de precisión y qué aplicaciones se están utilizando con un 95,83 % de precisión. El ataque es independiente del tipo de navegador: por ejemplo, un sitio abierto en Google Chrome puede rastrear la actividad en Mozilla Firefox u otros programas.
Aunque los experimentos se realizaron en sistemas Linux y macOS, los expertos enfatizan que este método también es peligroso para los usuarios de Windows. Según el autor del estudio, Hannes Weissteiner, el modelo puede entrenarse para reconocer cualquier actividad que acceda regularmente al SSD. Esto significa que el alcance de la vigilancia es mucho más amplio que los simples sitios web.
A diferencia de las cookies tradicionales o los píxeles de seguimiento, FROST explota las características físicas del dispositivo, lo que hace que sea mucho más difícil de detectar y bloquear. Actualmente no existe una solución lista para este problema. Los expertos creen que eliminar la vulnerabilidad requiere cambios significativos en los mecanismos de almacenamiento de datos de los navegadores y las tecnologías web.
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