Desarrollan en Rusia drones para detectar defectos ocultos en la red eléctrica

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Desarrollan en Rusia drones para detectar defectos ocultos en la red eléctrica

Ingenieros del grupo ruso Aeromaks han desarrollado y patentado una tecnología para diagnosticar líneas de transmisión eléctrica mediante drones. El nuevo sistema permite la detección temprana de defectos peligrosos analizando la radiación ultravioleta invisible al ojo humano. Ixbt.com informa .

El método se basa en la detección de un fenómeno llamado 'descarga de corona'. Se trata de un destello microscópico que ocurre en puntos dañados de cables o aisladores y emite radiación ultravioleta. Una cámara de alta velocidad a bordo del dron captura estos destellos, y los datos se procesan posteriormente mediante algoritmos matemáticos especializados.

La singularidad de este desarrollo es que el sistema no solo identifica fuentes de luz, sino que analiza la pulsación de la descarga. Si los destellos ocurren rítmicamente en sincronía con la frecuencia de la red (50 Hz), indica un defecto grave. Los destellos irregulares se tratan como ruido de fondo y se ignoran.

A diferencia de los análogos existentes, el sistema Aeromaks funciona eficazmente incluso a la luz del día mediante filtros especiales y determina con precisión la gravedad del defecto. Se planea integrar inteligencia artificial en el futuro para ayudar a predecir el desarrollo de fallos y programar el mantenimiento.

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Abror Shuhratov
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