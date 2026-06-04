Alphabet recauda la cifra récord de 85.000 millones de dólares para Google AI

La venta de acciones de Alphabet por valor de 85.000 millones de dólares demuestra el inmenso entusiasmo de los inversores por las tecnologías de inteligencia artificial (IA). La compañía planeaba inicialmente vender 40.000 millones de dólares en diversos valores, pero debido a una demanda inesperadamente alta, recaudó 45.000 millones solo en la primera fase. El CEO Sundar Pichai lo anunció en su perfil de X. Techcrunch.com informa .

Berkshire Hathaway, dirigida por Warren Buffett, también participó en esta importante operación, comprando acciones por valor de 10.000 millones de dólares. Alphabet planea vender otros 40.000 millones de dólares en acciones el próximo trimestre. La cifra total de 85.000 millones supera el récord de 70.000 millones establecido por la empresa brasileña Petroleo Brasileiro SA en 2010.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente al desarrollo de la IA. Sundar Pichai destacó que esta estrategia de inversión tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de empresas y consumidores. Según se anunció en la conferencia Google I/O, la compañía prevé gastos de capital de entre 180.000 y 190.000 millones de dólares para infraestructura de IA y centros de datos antes de fin de año.

El éxito de Alphabet es una señal positiva para todo el mercado de la IA. Esto allana el camino para futuras OPV de empresas como Anthropic, OpenAI e incluso SpaceX. Los inversores institucionales han demostrado su disposición a apostar fuerte por el sector de la inteligencia artificial.

Se espera que se inviertan casi 8 billones de dólares en el sector de la IA durante los próximos cinco años. Estos fondos masivos deberán provenir de ingresos corporativos, deuda y venta de acciones. La cuestión clave sigue siendo si los mercados públicos están preparados para sostener tales volúmenes de inversión a largo plazo.