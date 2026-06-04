Google lanza Dreambeans, la app que convierte tu vida en un dibujo animado

El equipo de productos experimentales de Google Labs ha lanzado Dreambeans, una nueva aplicación impulsada por IA para usuarios de iOS y Android. Esta aplicación de nombre único analiza la vida diaria del usuario y la presenta como historias animadas. Según la líder del proyecto, Gozde Oznur, la app utiliza datos de los servicios de Google para crear recomendaciones ilustradas personalizadas. Techcrunch.com informa sobre esta noticia .

Con el permiso del usuario, Dreambeans integra datos de aplicaciones como Gmail, Calendar, Photos, YouTube e Historial de búsqueda. Por ejemplo, si tu calendario marca la compra de un nuevo cachorro, la aplicación muestra consejos divertidos sobre el cuidado de mascotas en estilo de dibujos animados. También puede contar historias sobre nuevas cafeterías en tu área o eventos que podrían interesarte.

Una característica única de la aplicación es que está diseñada para combatir el hábito del doomscrolling. Dreambeans ofrece un conjunto limitado de solo 10 a 14 historias por día. Esto anima a los usuarios a no permanecer demasiado tiempo en la app y a ser activos en la vida real basándose en las ideas recibidas.

En cuanto a la privacidad, Google enfatiza que estos datos solo son visibles para el usuario y son seguros. Los usuarios pueden eliminar sus datos en cualquier momento o elegir qué servicios conectar a la aplicación. El nombre inusual hace referencia a la capacidad del sistema para procesar datos mientras el usuario duerme.